Глава UFC объяснил выбор соперника для Петра Яна

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) рассказал, как его убедили организовать поединок россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли. Его слова приводит MMA Junkie.

Уайт признался, что матчмейкеру Шону Шелби пришлось уговаривать его провести этот бой. Изначально промоутер сомневался в готовности О'Мэлли провести поединок против такого соперника, как Ян.

«Шону удалось меня убедить. И еще важно, что оба парня хотели подраться. Кроме того, как только мы анонсировали поединок, людям эта идея понравилась», — высказался Уайт.

20 июля стало известно, что Ян и О'Мэлли подерутся на турнире UFC в Абу-Даби, который должен пройти 22 октября. В главном поединке ивента за титул чемпиона UFC в легком весе встретятся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра.