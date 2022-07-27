Названа сумма, которую получит Макгрегор за реванш с Мейвезером

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор близок к тому, чтобы провести реванш с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером, сообщает The Sun.

По информации издания, между двумя бойцами уже согласованы личные условия, но еще не достигнуто соглашение о количестве раундов, поскольку Макгрегор готов к 10 раундам. Отмечается, что бой состоится в легком (до 70 кг) весе. Макгрегор получит за реванш около 158 миллионов долларов.