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1 час назад

Макгрегор получит за реванш с Мейвезером около $158 миллионов — СМИ

Матч ТВиещё 3

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор близок к тому, чтобы провести реванш с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером, сообщает The Sun.

Названа сумма, которую получит Макгрегор за реванш с Мейвезером
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По информации издания, между двумя бойцами уже согласованы личные условия, но еще не достигнуто соглашение о количестве раундов, поскольку Макгрегор готов к 10 раундам. Отмечается, что бой состоится в легком (до 70 кг) весе. Макгрегор получит за реванш около 158 миллионов долларов.

— Конор согласится на бой только в том случае, если Флойд готов поставить на карту свой профессиональный рекорд, поэтому бой не будет выставочным, это будет официальный бой, — сообщил источник, близкий к Макгрегору.

В 2017 году ирландец проиграл Мейвезеру в боксерском поединке техническим нокаутом в 10-м раунде.

На счету Мейвезера 50 побед в 50 боях.

MMA,Конор Макгрегор,
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