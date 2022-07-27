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1 час назад

Боец UFC Яна Куницкая намерена получить гражданство США

Sports.ruиещё 1

Российская девушка-боец UFC Яна Куницкая несколько лет живет и тренируется с мужем Тиаго Сантосом в США по грин-карте. Теперь россиянка намерена получить гражданство.

Боец UFC Яна Куницкая намерена получить гражданство США
Фото: соцсетисоцсети

«[Отстранение российских спортсменов —] это очень обидная ситуация. Я не хочу рассматривать ее с точки зрения политики, но люди тренируются всю жизнь и потом не могут выступать.

Я не знаю, как бы поступила на их месте. К счастью, на UFC это не сказывается, разве что кому-то визу тяжело открыть. Я бы не стала осуждать тех, кто хочет получить другое гражданство из-за того, что им запретили выступать.

Ты с детства занимаешься любимым видом спорта и идешь к своей цели, а тут непонятно, насколько все это затянется. Мое решение принять второе гражданство ни с чем таким не связано.

Я бы все равно его принимала, потому что мы здесь живем, ребенок уже с американским гражданством, поэтому нам это нужно», – сказала Куницкая.

MMA,Яна Куницкая,
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