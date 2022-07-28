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1 час назад

Шлеменко ответил оскорбившему россиян американскому бойцу UFC

Lenta.ruиещё 2

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко ответил оскорбившему россиян американскому бойцу UFC Деррику Льюису. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Шлеменко ответил оскорбившему россиян американскому бойцу UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен посчитал, что таким образом Льюис пытался привлечь к себе внимание.

«Он не осознает то, что говорит. Это от небольшого ума. Сложно сказать, что у него с головой. Нужно проверять. Думаю, ему кто-нибудь другой предъявит за это», — заявил он.

Шлеменко добавил, что теперь американцу стоит опасаться поединков с россиянами.

27 июля на пресс-конференции перед турниром UFC 277 Льюис ответил на вопрос журналистов о расизме. Он заявил, что россияне и немцы рождаются со значком свастики.

На счету американца 26 побед и девять поражений в поединках по правилам MMA. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

В ночь с 30 на 31 июля Льюис проведет поединок на UFC 277 в американском Далласе. Его соперником станет россиянин Сергей Павлович.

MMA,Александр Шлеменко,
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