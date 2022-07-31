Емельяненко объявил о завершении спортивной карьеры

«К сожалению, я больше не могу выступать на ринге из-за проблем со здоровьем, вызванными старыми травмами», - заявил спортсмен.

Теперь Емельяненко хочет заняться здоровьем, а также «семьей, которую потерял, и дочерью, которую очень любит».

41-летний Александр Емельяненко — младший брат бойца Федора Емельяненко. В 2015-м Александр осудили на 4,5 года, но отпустили по УДО в 2016 году.