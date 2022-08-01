Александр Емельяненко опроверг слухи о завершении карьеры

«СМИ выпустили информацию, а остальные перепечатали её, не проверив. Сейчас весь интернет забит слухами о том, что якобы я завершаю карьеру с какими-то травмами. Все эти слухи — ложь и провокация. Их печатает жёлтая пресса, которая пытается поднять свои рейтинги и обратить на себя внимание. У меня есть официальные аккаунты в социальных сетях. Проверяйте информацию, прежде чем её давать», — сказал Емельяненко в видео на своём канале.