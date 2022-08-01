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2 часа назад

Глава UFC ответил на критику за организацию боя Чимаева

Lenta.ru

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на критику за организацию поединка между американцем Нейтом Диасом и шведом чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Об этом сообщает TMZ.

Глава UFC ответил на критику за организацию боя Чимаева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ряд бойцов и экспертов раскритиковали UFC за организацию поединка, посчитав Чимаева заведомым фаворитом. Уайта обвинили в попытке «скормить» Диаса более сильному бойцу. Промоутер отверг подобный мотив, подчеркнув, что 37-летний Диас сам требовал схватки с непобежденным чеченцем.

26 июля Чимаев заявил, что с точки зрения карьеры ему не нужен поединок против Диаса. Швед подчеркнул, что его больше интересует перспектива титульного боя: Чимаев ждет итогов противостояния Леона Эдвардса и действующего чемпиона Камару Усмана.

20 июля стало известно, что шведский боец подерется с Диасом на UFC 279. Их поединок возглавит турнир в Лас-Вегасе 10 сентября.

На счету Чимаева пять побед в пяти поединках в UFC. Бой против бразильца Гилберта Бернса в апреле стал первым в карьере чеченца, который ему не удалось завершить досрочно.

MMA,Хамзат Чимаев,Усман Камара,Леон Эдвардс,Диас Нейт,
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