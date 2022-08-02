Президент UFC назвал самые раздражающие отговорки бойцов от поединков

— Ну, мне никогда не нравится, когда парни говорят: «Я просто хочу подождать». Это запатентованный, худший ход всех времен. Оглянитесь на историю в поисках парней, которые говорили: «Я просто хочу подождать», и посмотрите, чем это обернется для вас. Эта история заканчивается одинаково во всех отношениях.