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1 час назад

Президент UFC назвал отговорки бойцов от поединков, которые его раздражают

Матч ТВ

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о наиболее раздражающих его моментах при достижении договоренности с бойцами по поединкам.

Президент UFC назвал самые раздражающие отговорки бойцов от поединков
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Как отметил глава промоушена, он не понимает, когда бойцы отказываются от предложенного боя под предлогом, что намерен дождаться другого соперника.

— Ну, мне никогда не нравится, когда парни говорят: «Я просто хочу подождать». Это запатентованный, худший ход всех времен. Оглянитесь на историю в поисках парней, которые говорили: «Я просто хочу подождать», и посмотрите, чем это обернется для вас. Эта история заканчивается одинаково во всех отношениях.

Я также против идеи, когда отказываются драться из-за того, что предложенный им соперник является их другом, — сказал Уайт.

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