Президент UFC назвал самые раздражающие отговорки бойцов от поединков

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о наиболее раздражающих его моментах при достижении договоренности с бойцами по поединкам.
Как отметил глава промоушена, он не понимает, когда бойцы отказываются от предложенного боя под предлогом, что намерен дождаться другого соперника.
— Ну, мне никогда не нравится, когда парни говорят: «Я просто хочу подождать». Это запатентованный, худший ход всех времен. Оглянитесь на историю в поисках парней, которые говорили: «Я просто хочу подождать», и посмотрите, чем это обернется для вас. Эта история заканчивается одинаково во всех отношениях.
Я также против идеи, когда отказываются драться из-за того, что предложенный им соперник является их другом, — сказал Уайт.