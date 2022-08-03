Боец ММА Монсон признался в любви к России

Американский боец ММА Джефф Монсон в очередной раз признался в любви к России. Как сообщает газета «Известия», перед боем с Вячеславом Дациком, также известным как «Рыжий Тарзан», он заявил что еще 10 лет назад хотел уехать в Россию.

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Боец отметил, что вырос в Америке, однако жить и работать он собирается именно в РФ. При этом говорил с журналистами Монсон исключительно на русском языке.

Напомним, что Монсон — двукратный чемпион ADCC Submission Wrestling World Championship. Бой Монсона и Дацика, призера чемпионата мира по ММА, должен состояться 5 августа в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Еще в 2013 году Монсон заявлял, что хочет стать гражданином России. В 2015 году президент России Владимир Путин одобрил прошение бойца. В 2018 году спортсмен стал членом Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия».