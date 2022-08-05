Макгрегор поздравил Шварценеггера с днем рождения фразой I'll be back

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поздравил с днем рождения актера Арнольда Шварценеггера. "I'll be back! Во имя человечества. Я должен вернуться. С днем рождения. Надеюсь, вы гордитесь моим выздоровлением, работой и моим последним ходом на доске", - написал Макгрегор в соцсетях. Макгрегор отверг вызов американского блогера Джейка Пола, который заявил, что намерен провести поединок против Макгрегора по правилам бокса. По его словам, бой мог бы принести его участникам от $75 млн до $100 млн (от 4 413 млрд до 5 885 млрд руб.). Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений. Сообщается, что свой следующий поединок ирландский боец сможет провести уже летом этого года. Вероятным соперником Макгрегора считают американца Нэйта Диаза. Ранее Макгрегор намекнул на завершение карьеры.