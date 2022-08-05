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7 часов назад

Макгрегор поздравил Шварценеггера с днем рождения фразой I'll be back

Газета.Ruиещё 8

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поздравил с днем рождения актера Арнольда Шварценеггера. "I'll be back! Во имя человечества. Я должен вернуться. С днем рождения. Надеюсь, вы гордитесь моим выздоровлением, работой и моим последним ходом на доске", - написал Макгрегор в соцсетях. Макгрегор отверг вызов американского блогера Джейка Пола, который заявил, что намерен провести поединок против Макгрегора по правилам бокса. По его словам, бой мог бы принести его участникам от $75 млн до $100 млн (от 4 413 млрд до 5 885 млрд руб.). Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений. Сообщается, что свой следующий поединок ирландский боец сможет провести уже летом этого года. Вероятным соперником Макгрегора считают американца Нэйта Диаза. Ранее Макгрегор намекнул на завершение карьеры.

Макгрегор поздравил Шварценеггера с днем рождения фразой I'll be back
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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