Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов: мы снова идем за поясом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях опубликовал новый пост, в котором выложил фотографию с послематчевой пресс-конференции турнира UFC 242 в Абу-Даби.

На фото Нурмагомедов стоит рядом с российским бойцом исламом Махачевым, который на UFC 280 в Абу-Даби сразится в титульном поединке против Чарльза Оливейры. Отметим, что Хабиб проводил вторую защиту титула против Дастина Порье также в Абу-Даби.

"Это было в Абу-Даби три года назад. Теперь мы снова идем за поясом", – написал россиянин.

Ранее чемпионка UFC Валентина Шевченко объяснила, почему не считает Махачева фаворитом в бою с Оливейрой. В последнем бою Махачев победил американца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом.