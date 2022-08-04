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1 час назад

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов: мы снова идем за поясом

Газета.Ruиещё 1

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях опубликовал новый пост, в котором выложил фотографию с послематчевой пресс-конференции турнира UFC 242 в Абу-Даби.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов: мы снова идем за поясом
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

На фото Нурмагомедов стоит рядом с российским бойцом исламом Махачевым, который на UFC 280 в Абу-Даби сразится в титульном поединке против Чарльза Оливейры. Отметим, что Хабиб проводил вторую защиту титула против Дастина Порье также в Абу-Даби.

"Это было в Абу-Даби три года назад. Теперь мы снова идем за поясом", – написал россиянин.

Ранее чемпионка UFC Валентина Шевченко объяснила, почему не считает Махачева фаворитом в бою с Оливейрой. В последнем бою Махачев победил американца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом.

Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша. Таким образом, теперь на счету Ислама Махачева 22 победы и одно поражение.

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