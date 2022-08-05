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1 час назад

Боец ММА Монсон признался, что считает себя русским, и рассказал об отказе от американского паспорта

Матч ТВ

Боец ММА Джефф Монсон объяснил, почему считает себя русским, несмотря на то, что родился в США.

«Я – русский»: Монсон пообещал отказаться от американского паспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российское гражданство было одобрено Монсону в декабре 2015 года и предоставлено указом президента России Владимира Путина 28 мая 2018 года. Монсон является членом совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия».

— Ходят же разговоры, что вы ненастоящий русский. И вообще, этот патриотизм — неправда. Вас это не обижало?

— Что я уже сделал? Я депутат. Я помогаю людям, которые потеряли квартиры. У меня есть паспорт России и ЛНР. Я много раз ездил в Донецк и Луганск, помогал там людям. Открыл бесплатную школу в Луганске, открыл две спортшколы в Уфе и одну — в Красногорске. Все бесплатные. Я помогаю людям в России. Ну, и кто я, если не русский? Я русский. Ок, я не очень хорошо говорю по русски. Но я пробую, пытаюсь. Скоро буду разговаривать. Я не езжу в Америку сейчас. Живу здесь. Моя семья — в Уфе. Жена —русская. Я — русский.

— Вы сказали, что имеете паспорт Луганской народной республики. А американский?

— Я сдам все документы. Может, через месяц. Все документы, сейчас просто жду.

— Правда хотите отказаться от всего?

— Да, я сдам все, — приводит слова Монсона «Комсомольская правда».

MMA,Джефф Монсон,Владимир Путин,Единая Россия,
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