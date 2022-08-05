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5 часов назад

Конор намекнул на завершение карьеры: «ММА, я никогда тебя не забуду!»

Sports.ru

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на завершение карьеры в ММА.

Макгрегор намекнул на завершение карьеры
Фото: ReutersReuters

«ММА, я никогда тебя не забуду! Легкая работа. Не могу поверить, что отправляюсь в Голливуд. Вы все будете мной гордиться», – написал ирландец в социальных сетях.

Недавно стало известно, что Конор примет участие в съемках фильма, главную роль в котором исполнит Джейк Джилленхол.

Напомним, что Макгрегор в последний раз дрался в июле прошлого года, проиграв техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье.

MMA,Конор Макгрегор,
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