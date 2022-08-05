Бой Дацика и Монсона покажут на большом экране в кинотеатрах

Главный бой «Бойцовского клуба» между чемпионом мира в тяжёлой весовой категории Джеффом Монсоном и супертяжеловесом Вячеславом Дациком покажут на большом экране кинотеатров «Формула Кино» и «Синема Парк». Трансляция боя начнется сегодня, 5 августа, в 23:00 мск. Билеты можно приобрети на сайте кинотеатров.

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Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. Американский спортсмен получил свое прозвище «Снеговик» в начале карьеры, благодаря атакам, которые сравнивали со снежным комом. В 2021 году заявил о завершении спортивной карьеры, однако принял решение вызвать на бой Вячеслава Дацика на турнире «Бойцовского клуба».