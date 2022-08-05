Конор Макгрегор намекнул на завершение карьеры в UFC

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор намекнул на завершение карьеры в смешанных единоборствах (MMA).

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«ММА, я никогда вас не забуду. Легкая работа», — написал Макгрегор в соцсетях.

Стоит отметить, что Макгрегор отверг вызов американского блогера Джейка Пола, который заявил, что намерен провести поединок против Макгрегора по правилам бокса. По его словам, бой мог бы принести его участникам от $75 млн до $100 млн (от 4 413 млрд до 5 885 млрд руб.).

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

На его счету 22 победы и шесть поражений. Сообщается, что свой следующий поединок ирландский боец сможет провести уже летом этого года. Вероятным соперником Макгрегора считают американца Нэйта Диаза.