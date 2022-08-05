"Я русский". Джефф Монсон решил отказаться от гражданства США

«Открыл бесплатную школу в Луганске, открыл две спортшколы в Уфе и одну — в Красногорске. Все бесплатные. Я помогаю людям в России. Ну и кто я, если не русский? Я русский. Ок, я не очень хорошо говорю по-русски. Но пробую, пытаюсь. Скоро буду разговаривать. Я не езжу в Америку сейчас. Живу здесь. Моя семья — в Уфе. Жена —русская. Я — русский», – заявил спортсмен.