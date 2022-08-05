"Я русский". Джефф Монсон решил отказаться от гражданства США

Боец смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон заявил, что считает себя русским и хочет отказаться от гражданства США. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В 2018 году спортсмен стал депутатом Совета Красногорского городского округа Московской области от «Единой России». По словам Монсона, он имеет паспорта России и ЛНР, а также часто посещает Донецк и Луганск чтобы помогать местным жителям.
«Открыл бесплатную школу в Луганске, открыл две спортшколы в Уфе и одну — в Красногорске. Все бесплатные. Я помогаю людям в России. Ну и кто я, если не русский? Я русский. Ок, я не очень хорошо говорю по-русски. Но пробую, пытаюсь. Скоро буду разговаривать. Я не езжу в Америку сейчас. Живу здесь. Моя семья — в Уфе. Жена —русская. Я — русский», – заявил спортсмен.
Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Монсон делает подобные заявления. В начале 2020 года боец ММА уже делился своими планами, в числе которых был отказ от американского паспорта.
Напомним, что ранее Джефф Монсон назвал сроки завершения своей спортивной карьеры.