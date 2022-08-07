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1 час назад

Чимаев обесценил свой статус фаворита перед боем против Диаса

Lenta.ru

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев обесценил свой статус фаворита перед поединком против американца Нейта Диаса в Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он принял участие в эфире шоу The MMA Hour.

Чимаев обесценил свой статус фаворита перед боем против Диаса
Фото: UFCUFC

Уроженец Чечни признался, что для него не имеет значение мнение экспертов и букмекеров относительно вероятного победителя предстоящего поединка. Он вспомнил, что на старте карьеры ему противостоял боец с восемью победами подряд.

«Мне тогда говорили, что он меня побьет, у меня была всего одна победа на тот момент», — отметил Чимаев.

Чимаев добавил, что на его статус фаворита повлияли неудачи Диаса в его последних боях.

«Если бы он был на подъеме, то наверняка было бы 50 на 50», — отметил он.

Чимаев и Диас подерутся на турнире UFC 279. Ивент пройдет 10 сентября в Лас-Вегасе.

На счету Чимаева пять побед в пяти поединках в UFC. Бой против бразильца Гилберта Бернса в апреле стал первым в карьере чеченца, который ему не удалось завершить досрочно.

MMA,Хамзат Чимаев,Диас Нейт,
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