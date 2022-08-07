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2 часа назад

Брат Нурмагомедова получил бой в UFC

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Абубакар Нурмагомедов получил поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин в своем Telegram-канале.

Брат Нурмагомедова получил бой в UFC
Фото: ReutersReuters

32-летний Нурмагомедов выступит на турнире UFC 280, который намечен на 22 октября. Ивент в Абу-Даби возглавит бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева. Бойцы поспорят за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

12 июля стало известно, что поединок с участием двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова отменили. Это было связано с проблемами Абубакара с получением американской визы.

Абубакар Нурмагомедов не дрался с марта 2021-го. Тогда он одержал победу над американцем Джаредом Гуденом судейским решением.

На счету Нурмагомедова 16 побед при трех поражениях в ММА. В UFC он одержал одну победу и потерпел одно поражение. До перехода в UFC россиянин дрался в PFL.

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