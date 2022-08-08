"Я слышала, что жители России очень крутые" - боец UFC

— Меня зовут Джулиана «Убийца» Миллер. Я начала заниматься Бразильским джиу-джитсу для самообороны. Я не смогла защитить себя на улице и решила, что так больше не будет, ну и пришла в зал на следующее утро, поклявшись, что никто больше не сможет взять захват на моей шее. Так началось мое путешествие по миру боевых искусств. После обучения БЖЖ я планировала стать инструктором по женской самообороне, но мой тренер Маноло Эрнандес рассмеялся и сказал, что я проиграла единственный в своей жизни бой. Я начала соревноваться по любителям и поняла, что это моя жизнь и призвание. Мне захотелось стать чемпионкой мира, научить свое поколение защищать себя и работать над собой. Я живу и тренируюсь в Сан-Диего, Калифорния.