Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Рамазан Эмеев уволен из UFC

Чемпионат.comиещё 1

Российский боец в полусреднем весе Рамазан Эмеев был уволен из UFC. Экс-чемпион M-1 Global в среднем весе больше не числится в списках бойцов промоушена.

Рамазан Эмеев уволен из UFC
Фото: UFC RussiaUFC Russia

Эмеев дебютировал в UFC в октябре 2017 года и успел за это время принять участие в восьми поединках в рамках промоушена. На счету 35-летнего бойца пять побед и три поражения, два из которых – в последних поединках.

В октябре 2021 года Эмеев уступил Дэнни Робертсу раздельным решением судей. В ночь на 12 июня этого года в рамках турнира UFC 275, прошедшего в Сингапуре, Рамазан проиграл техническим нокаутом в первом раунде австралийцу Джеку Делле Маддалене.

Всего на счету Эмеева 26 поединков в смешанных единоборствах, в 20 из которых он одержал победы. До перехода в UFC Рамазан выступал в различных российских организациях.

MMA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители