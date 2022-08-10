Бразильский боец UFC Вердум рассказал о подарке Кадырова

Экс-чемпион UFC Фабрисиу Вердум рассказал в социальных сетях о дорогом подарке от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Он пояснил, что за победу над Марчином Тыбурой получил автомобиль. Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что бразильский боец Фабрисиу Вердум на профессиональном ринге одержал 24 победы. Кроме того, он девять раз проиграл и один бой свел к ничьей. Три года состоял в российском бойцовском клубе «Ахмат».
Спортсмен пояснил, что после победы над Тыбурой дал интервью спортивному комментатору Джо Рогану. В конце интервью крикнул «Ахмат сила!».
После этого Рамзан Кадыров позвонил ему, поздравил с победой и сообщил, что боец может приобрести любой автомобиль. Вердум отказался от роскошного подарка, но глава республики настоял на необходимости покупки машины.