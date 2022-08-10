Бразильский боец UFC Вердум рассказал о подарке Кадырова

Экс-чемпион UFC Фабрисиу Вердум рассказал в социальных сетях о дорогом подарке от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Он пояснил, что за победу над Марчином Тыбурой получил автомобиль. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Отмечается, что бразильский боец Фабрисиу Вердум на профессиональном ринге одержал 24 победы. Кроме того, он девять раз проиграл и один бой свел к ничьей. Три года состоял в российском бойцовском клубе «Ахмат».

Спортсмен пояснил, что после победы над Тыбурой дал интервью спортивному комментатору Джо Рогану. В конце интервью крикнул «Ахмат сила!».