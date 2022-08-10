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1 час назад

Бразильский боец UFC Вердум рассказал, как Кадыров подарил ему машину

Илья Родин

Экс-чемпион UFC Фабрисиу Вердум рассказал в социальных сетях о дорогом подарке от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Он пояснил, что за победу над Марчином Тыбурой получил автомобиль. Об этом пишет «Газета.Ru».

Бразильский боец UFC Вердум рассказал о подарке Кадырова
Фото: USA TODAY SportsUSA TODAY Sports

Отмечается, что бразильский боец Фабрисиу Вердум на профессиональном ринге одержал 24 победы. Кроме того, он девять раз проиграл и один бой свел к ничьей. Три года состоял в российском бойцовском клубе «Ахмат».

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Спортсмен пояснил, что после победы над Тыбурой дал интервью спортивному комментатору Джо Рогану. В конце интервью крикнул «Ахмат сила!».

После этого Рамзан Кадыров позвонил ему, поздравил с победой и сообщил, что боец может приобрести любой автомобиль. Вердум отказался от роскошного подарка, но глава республики настоял на необходимости покупки машины.

MMA,Джо Роган,Рамзан Кадыров,
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