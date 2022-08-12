Боец Александр Емельяненко не исключил своего выступления в лиге Хабиба Нурмагомедова

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, поделившись мыслями о возможности выступления в промоушене Eagle FC, который принадлежит бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

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«Хорошая идея выступить в Eagle Fighting Championship. Вернёмся к этому вопросу после 24 сентября», — написал Емельяненко.

Ранее сам Хабиб оценил перспективы боя Александра с Сергеем Харитоновым в рамках Eagle FC, признавшись, что считает такое противостояние интересным.