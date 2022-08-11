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1 час назад

Боец UFC Махачев: Оливейра не оказывает мне уважения

Газета.Ruиещё 1

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев прокомментировал слова Чарльза Оливейры, который обвинил его команду в высокомерии, передает ESPN MMA.

Боец UFC Махачев: Оливейра не оказывает мне уважения
Фото: UFCUFC

«Оливейра не оказывает мне уважения, поэтому я говорю о нем. Теперь он называет меня и мою команду высокомерными. Я этого не понимаю», — сказал Махачев.

В последнем бою Махачев победил американца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о поединке между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Я не стал бы Оливейре не давать шансы. Это будет глупо, потому что Оливейра — лучший боец 2021 года. Думаю, 70 на 30. 30 процентов по-любому надо дать Оливейре», — сказал Хабиб.

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