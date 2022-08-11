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2 часа назад

Боец UFC Махачев рассказал, почему Оливейра избегал поединка с ним

Газета.Ru

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу DC & RC рассказал, почему представитель Бразилии Чарльз Оливейра избегал поединка с ним.

Боец UFC Махачев рассказал, почему Оливейра избегал поединка с ним
Фото: UFCUFC

«Все говорит о Порье, Гэтжи… они все старые, у них есть деньги. У нас есть новая кровь. Порье и Гэтжи никогда не борются, а просто бьют. Вот почему это легкие бои для него. Все бойцы, которых он бил, ударники. Я быстро переведу его на землю. Фергюсон немного боролся, и он не смог его прикончить. Он дрался все раунды, потому что Тони кое-что знает о борьбе», — сказал Махачев.

В последнем бою Махачев победил американца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.

Ранее Ислам Махачев прокомментировал слова Чарльза Оливейры, который обвинил его команду в высокомерии.

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