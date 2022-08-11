Боец UFC Махачев рассказал, почему Оливейра избегал поединка с ним

«Все говорит о Порье, Гэтжи… они все старые, у них есть деньги. У нас есть новая кровь. Порье и Гэтжи никогда не борются, а просто бьют. Вот почему это легкие бои для него. Все бойцы, которых он бил, ударники. Я быстро переведу его на землю. Фергюсон немного боролся, и он не смог его прикончить. Он дрался все раунды, потому что Тони кое-что знает о борьбе», — сказал Махачев.