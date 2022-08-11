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38 минут назад

Скончался участник первого официального боя ММА в США

Матч ТВ

Американский мастер боевых искусств, бывший профессиональный борец и один из основоположников грэпплинга в США Джин ЛеБелл умер в возрасте 89 лет.

Скончался участник первого официального боя ММА в США
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В 1963 году ЛеБелл принял участие в поединке против боксера Майло Сэвиджа, которого победил удушающим приемом. Этот поединок считается первым официальным боем по смешанным единоборствам в истории США. Среди его учеников значится экс-чемпион UFC Бас Рюттен.

ЛеБелл работал над трюками в кинофильмах, в ходе этих работ он стал близким другом легендарного специалиста по боевым искусствам Брюса Ли.

MMA,Брюс Ли,
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