Скончался участник первого официального боя ММА в США

Американский мастер боевых искусств, бывший профессиональный борец и один из основоположников грэпплинга в США Джин ЛеБелл умер в возрасте 89 лет.

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В 1963 году ЛеБелл принял участие в поединке против боксера Майло Сэвиджа, которого победил удушающим приемом. Этот поединок считается первым официальным боем по смешанным единоборствам в истории США. Среди его учеников значится экс-чемпион UFC Бас Рюттен.