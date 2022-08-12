Ян заявил о переломе пальцев при подготовке к бою с О'Мэлли

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, в котором рассказал о начале подготовки к поединку против представителя США Шона О'Мэлли.
Ян также заявил, что получил перелом пальцев на ноге.
«Не обращайте внимания на палец — он пострадал (сломался). Мизинец также сломан», — заявил Ян.
Поединок должен пройти 22 октября в Абу-Даби в карде турнира UFC 280.
Напомним, в апреле Алджэмейн Стерлинг в титульном поединке одержал победу над Яном раздельным решением судей. В этом поединке именно россиянин считался фаворитом. В первом раунде соперники избрали «разведывательную» тактику, а во втором и третьем инициативу захватил американец. В четвертом и пятом раунде Петр Ян, казалось бы, выглядел предпочтительнее, но в итоге судьи отдали победу Стерлингу.