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1 час назад

Боец UFC Петр Ян заявил о переломе пальцев при подготовке к бою с О'Мэлли

Газета.Ruиещё 1

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, в котором рассказал о начале подготовки к поединку против представителя США Шона О'Мэлли.

Ян заявил о переломе пальцев при подготовке к бою с О'Мэлли
Фото: ReutersReuters

Ян также заявил, что получил перелом пальцев на ноге.

«Не обращайте внимания на палец — он пострадал (сломался). Мизинец также сломан», — заявил Ян.

Поединок должен пройти 22 октября в Абу-Даби в карде турнира UFC 280.

Напомним, в апреле Алджэмейн Стерлинг в титульном поединке одержал победу над Яном раздельным решением судей. В этом поединке именно россиянин считался фаворитом. В первом раунде соперники избрали «разведывательную» тактику, а во втором и третьем инициативу захватил американец. В четвертом и пятом раунде Петр Ян, казалось бы, выглядел предпочтительнее, но в итоге судьи отдали победу Стерлингу.

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