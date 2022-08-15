Емельяненко назвал бойца ММА Дацика "ужасным нациком"

Я знаю, что если Дацик приедет в ту часть [на Кавказ] и кто-то вспомнит его заявления, то он будет числиться в списке пропавших без вести. Дацик как был ужасным нациком, так и остался», — приводит слова Дацика «Спорт-Экспресс».