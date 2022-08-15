Емельяненко назвал бойца ММА Дацика "ужасным нациком"

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко высказался о россиянине Вячеславе Дацике.
По его словам, Дацик продолжает придерживаться националистических идей.
«Насколько мне известно, Дацик — националист. Одно время... Не знаю, состоял-не состоял у Демушкина в организации — там скинхеды. «Славянский союз» (организация запрещена в России). Он был против Кавказа, против всех. Вот этих национальностей кавказских.
Я знаю, что если Дацик приедет в ту часть [на Кавказ] и кто-то вспомнит его заявления, то он будет числиться в списке пропавших без вести. Дацик как был ужасным нациком, так и остался», — приводит слова Дацика «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 13 августа Вячеслав Дацик проиграл Исламу Каримову в рамках вечера бокса, организованного промоушеном Hardcore FC в Москве.
Бой Дацика и Каримова был главным поединком мероприятия. Каримов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.
В начале поединка Дацик отправил соперника в нокдаун, но Исламову удалось перехватить инициативу, и он также отметился нокдауном.
Бой был остановлен в начале второго раунда решением судьи после того, как угол Дацика выбросил полотенце. Проигравший боец не согласился с таким итогом поединка.