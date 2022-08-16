Александр Емельяненко рассказал о своем "ужасном состоянии"

"Когда нет выступлений, вроде бы успокаиваешь себя, что можно отдохнуть, расслабиться. Один день, второй, а потом что-то оно затягивает, и из этого омута и безделья выбраться уже тяжело. Как-то свыкаешься с этим, хочется отдохнуть, пожалеть себя. Поэтому немножко слетаешь с жизненных рельсов", - рассказал Емельяненко на своем YouTube-канале.