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3 часа назад

Александр Емельяненко рассказал о своем "ужасном состоянии"

Газета.Ru

Популярный российский боец Александр Емельяненко рассказал о своем состоянии, в котором находился два месяца назад. В конце мая появилась информация, что Емельяненко проходит лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре в Екатеринбурге.

Александр Емельяненко рассказал о своем "ужасном состоянии"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Когда нет выступлений, вроде бы успокаиваешь себя, что можно отдохнуть, расслабиться. Один день, второй, а потом что-то оно затягивает, и из этого омута и безделья выбраться уже тяжело. Как-то свыкаешься с этим, хочется отдохнуть, пожалеть себя. Поэтому немножко слетаешь с жизненных рельсов", - рассказал Емельяненко на своем YouTube-канале.

Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат Федора Емельяненко. 24 сентября Александр Емельяненко должен провести бой в Москве против скандально известного бойца ММА Вячеслава Дацика.

Ранее сообщалось, что Емельяненко высказался о россиянине Вячеславе Дацике. По его словам, Дацик продолжает придерживаться националистических идей. Напомним, что 13 августа Вячеслав Дацик проиграл Исламу Каримову в рамках вечера бокса, организованного промоушеном Hardcore FC в Москве. Бой Дацика и Каримова был главным поединком мероприятия. Каримов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

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