Шлеменко высказался о предстоящих боях Махачева и Яна

— Мне кажется, Махачев должен выиграть, потому что он борец. Вряд ли кто-то сможет удивить школу Хабиба. Тем более мы видели, на что они способны. Не верю, что Оливейра сможет что-то сделать в партере. В стойке, мне кажется, Ислам получше. Он левша вдобавок. И он довольно хорошо чувствует себя в стойке. Я просто реально не вижу ключей, благодаря которым Оливейра сможет выиграть. Не знаю, может быть, я опять ошибаюсь. Не хочу давить на недооценку, но для меня однозначный фаворит — это Махачев, - приводит слова Шлеменко «Чемпионат».