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28 минут назад

Шлеменко высказался о предстоящих боях Махачева и Яна

Матч ТВ

Боец MMA Александр Шлеменко поделился ожиданиями от предстоящих боев Ислама Махачева и Петра Яна в UFC.

Шлеменко высказался о предстоящих боях Махачева и Яна
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

— Зачем Петру Яну бой с Шоном О’Мэлли? И как, по вашему мнению, закончится этот поединок?

— Откуда я знаю? Это надо у Пети спрашивать зачем ему этот бой. Чтобы деньги заработать, чтобы драться, чтобы получить право драться за титул, наверное. Я почему-то думаю, что Петя должен выиграть. Я не вижу, чем Шон О’Мэлли может его удивить. Мне кажется, он будет удобен для Пети. Может быть, я ошибаюсь.

— В этом же карде выступят Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Как этот бой закончится? Все российские эксперты в один голос утверждают, что Ислам выиграет, а зарубежные больше склоняются в пользу Оливейры.

— Мне кажется, Махачев должен выиграть, потому что он борец. Вряд ли кто-то сможет удивить школу Хабиба. Тем более мы видели, на что они способны. Не верю, что Оливейра сможет что-то сделать в партере. В стойке, мне кажется, Ислам получше. Он левша вдобавок. И он довольно хорошо чувствует себя в стойке. Я просто реально не вижу ключей, благодаря которым Оливейра сможет выиграть. Не знаю, может быть, я опять ошибаюсь. Не хочу давить на недооценку, но для меня однозначный фаворит — это Махачев, - приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

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