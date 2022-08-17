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1 час назад

Усман Нурмагомедов назвал рейтинги Bellator несправедливыми

Inc-News

После очередного изменения в рейтинге Bellator российский боец Усман Нурмагомедов получил первый номер в легком весе.

Усман Нурмагомедов назвал рейтинги Bellator несправедливыми
Фото: Inc-NewsInc-News

Одновременно Усман получил титульный бой с обладателем пояса этого дивизиона бразильцем Патрики Фрейре, что вызвало недовольство и даже негодование других бойцов.

Некоторые спортсмены и эксперты считают, что пока еще не побеждавший топовых бойцов дивизиона россиянин несправедливо получил «титульник».

На этом фоне Усман не выдержал и отреагировал и на критику коллег и на свое неожиданное первое место в дивизионе.

«В мире справедливости не ищут. Хотите вы, не хотите – я первый номер рейтинга и буду драться за пояс. Хотя я тоже не понимаю, почему именно я оказался на первом месте… Пожалуй, рейтинги лиги сложно назвать справедливыми со спортивной точки зрения. Но если они там так решили, то именно я и буду драться за пояса», - пояснил боец.

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