Усман Нурмагомедов назвал рейтинги Bellator несправедливыми

После очередного изменения в рейтинге Bellator российский боец Усман Нурмагомедов получил первый номер в легком весе.
Одновременно Усман получил титульный бой с обладателем пояса этого дивизиона бразильцем Патрики Фрейре, что вызвало недовольство и даже негодование других бойцов.
Некоторые спортсмены и эксперты считают, что пока еще не побеждавший топовых бойцов дивизиона россиянин несправедливо получил «титульник».
На этом фоне Усман не выдержал и отреагировал и на критику коллег и на свое неожиданное первое место в дивизионе.
«В мире справедливости не ищут. Хотите вы, не хотите – я первый номер рейтинга и буду драться за пояс. Хотя я тоже не понимаю, почему именно я оказался на первом месте… Пожалуй, рейтинги лиги сложно назвать справедливыми со спортивной точки зрения. Но если они там так решили, то именно я и буду драться за пояса», - пояснил боец.