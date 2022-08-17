Усман Нурмагомедов назвал рейтинги Bellator несправедливыми

«В мире справедливости не ищут. Хотите вы, не хотите – я первый номер рейтинга и буду драться за пояс. Хотя я тоже не понимаю, почему именно я оказался на первом месте… Пожалуй, рейтинги лиги сложно назвать справедливыми со спортивной точки зрения. Но если они там так решили, то именно я и буду драться за пояса», - пояснил боец.