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19 минут назад

Глава UFC назвал имя следующего соперника Тони Фергюсона

Чемпионат.comиещё 5

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что американский боец Тони Фергюсон выступит на следующем номерном турнире лиги — UFC 279, который состоится 10 сентября 2022 года в Парадайзе (США). Соперником Фергюсона станет китайский спортсмен Ли Джинлианг.

Глава UFC назвал имя следующего соперника Тони Фергюсона
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«О, я могу сказать, с кем он дерётся. Дело сделано, контракт подписан. Это Ли Джинлианг», — ответил Уайт на пресс-конференции после UFC 278.

В последнем бою Фергюсон уступил нокаутом соотечественнику Майклу Чендлеру. Бой проходил на UFC 274. Позже президент промоушена Дана Уайт признался, что это был самый жёсткий нокаут, который он когда-либо видел. То поражение стало для Тони четвёртым подряд. Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.

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