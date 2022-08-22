Хабиб рассказал о звонке в тюрьму Веласкесу, которому грозит пожизненное

"Я общался с Кейном, перед вылетом я с ним разговаривал минут пять-семь. Им в день один раз дают звонок, чтобы набрать семье или кому-то. Время ограничено. Полчаса-час он разговаривал с детьми, с семьей. Удивило, как он держится. Были моменты, которые он обсуждал, связанные с его делом. Что делать. Значит, ему нужно это проходить", - приводит слова Нурмагомедова "Спорт-Экспресс".