Хабиб рассказал о звонке в тюрьму Веласкесу, которому грозит пожизненное

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о телефонном разговоре с бойцом Кейном Веласкесом, который обвиняется в покушении на убийство. Сейчас американец находится в заключении.
"Я общался с Кейном, перед вылетом я с ним разговаривал минут пять-семь. Им в день один раз дают звонок, чтобы набрать семье или кому-то. Время ограничено. Полчаса-час он разговаривал с детьми, с семьей. Удивило, как он держится. Были моменты, которые он обсуждал, связанные с его делом. Что делать. Значит, ему нужно это проходить", - приводит слова Нурмагомедова "Спорт-Экспресс".
Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Боец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который домогался до 4-летнего сына спортсмена.
Ранее российский боец UFC Сергей Павлович поддержал Кейна Веласкеса, которому грозит пожизненный срок за покушение на убийство.