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3 часа назад

Хабиб рассказал о звонке в тюрьму Веласкесу, которому грозит пожизненный срок

Газета.Ru

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о телефонном разговоре с бойцом Кейном Веласкесом, который обвиняется в покушении на убийство. Сейчас американец находится в заключении.

Хабиб рассказал о звонке в тюрьму Веласкесу, которому грозит пожизненное
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

"Я общался с Кейном, перед вылетом я с ним разговаривал минут пять-семь. Им в день один раз дают звонок, чтобы набрать семье или кому-то. Время ограничено. Полчаса-час он разговаривал с детьми, с семьей. Удивило, как он держится. Были моменты, которые он обсуждал, связанные с его делом. Что делать. Значит, ему нужно это проходить", - приводит слова Нурмагомедова "Спорт-Экспресс".

Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Боец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который домогался до 4-летнего сына спортсмена.

Ранее российский боец UFC Сергей Павлович поддержал Кейна Веласкеса, которому грозит пожизненный срок за покушение на убийство.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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