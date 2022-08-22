Хабиб готов устроить бой Емельяненко с экс-чемпионом UFC

Бывший боец заинтересован в приглашении скандального тяжеловеса.

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Владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном приглашении в лигу российского бойца ММА Александра Емельяненко.

По словам Хабиба, он готов устроить ему боксерский поединок против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Джуниора Дос Сантоса, но для начала россиянин должен вернуться на пик формы.

«Оба являются хорошими боксерами. Оба легенды. Но Александру нужно вернуть свои кондиции. Думаю, что у дос Сантоса бокс лучше», – заявил Хабиб, чьи слова приводит MMA. Metaratings.ru.

Напомним, в эти дни Александр Емельяненко готовится к поединку против российского бойца ММА Вячеслава Дацика. Встреча состоится в сентябре 2022 года и пройдет на боксерском ринге.