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1 час назад

Нурмагомедов объяснил сенсационное поражение Усмана

Lenta.ruиещё 1

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов объяснил поражение Камару Усмана от Леона Эдвардса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова россиянина приводит Metaratings.

Нурмагомедов объяснил сенсационное поражение Усмана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нурмагомедов увидел закономерность в утрате Усманом титула чемпиона UFC в полусреднем весе.

«Когда ты добился результата, то с каждой защитой становится тяжелее. Годы идут, ресурс истощается», — отметил россиянин.

Он напомнил, что боец не способен долго находиться на пике своих возможностей.

20 августа 35-летний Усман уступил Эдвардсу в главном поединке турнира UFC 278. Американца нокаутировали в конце пятого раунда. Усман шестой раз защищал титул чемпиона. Он потерпел первое поражение с 2013 года и второе в карьере.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Россиянин трижды защитил пояс, одержав победы над Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гейджи.

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