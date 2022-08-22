Нурмагомедов объяснил сенсационное поражение Усмана

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов объяснил поражение Камару Усмана от Леона Эдвардса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова россиянина приводит Metaratings.

Нурмагомедов увидел закономерность в утрате Усманом титула чемпиона UFC в полусреднем весе.

«Когда ты добился результата, то с каждой защитой становится тяжелее. Годы идут, ресурс истощается», — отметил россиянин.

Он напомнил, что боец не способен долго находиться на пике своих возможностей.

20 августа 35-летний Усман уступил Эдвардсу в главном поединке турнира UFC 278. Американца нокаутировали в конце пятого раунда. Усман шестой раз защищал титул чемпиона. Он потерпел первое поражение с 2013 года и второе в карьере.