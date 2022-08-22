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1 час назад

Британцы включили Петра Яна в семерку лучших бойцов UFC

Lenta.ru

Британский The Independent представил собственный рейтинг спортсменов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без учета весовых категорий. Список доступен на сайте издания.

Британцы включили Петра Яна в семерку лучших бойцов UFC
Фото:  UFC/Zuffa LLC UFC/Zuffa LLC

Журналисты представили рейтинг из десяти лучших бойцов UFC. Примечательно, что россиянин Петр Ян попал в семерку, обойдя американцев Стипе Миочича (8), Колби Ковингтона (9) и Дастина Порье (10). Выше российского бойца в рейтинге оказались Роберт Уиттакер (6), Фрэнсис Нганну (5), Чарльз Оливейра (4). Тройку лучших составили Исраэл Адесанья, Камару Усман и Александр Волкановски.

Ян уступил в последнем поединке под эгидой UFC американцу Алджамейну Стерлингу, который упомянут в материале The Independent в качестве бойца, не сумевшего пробиться в ТОП-10. 23 октября россиянину предстоит поединок против другого американца Шона О'Мэлли.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 16 побед при трех поражениях.

MMA,Чарльз Оливейра,Александр Волкановски,Колби Ковингтон,Фрэнсис Нганну,Стипе Миочич,
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