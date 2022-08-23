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4 часа назад

Петр Ян опустился в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий

Lenta.ruиещё 3

Петр Ян опустился в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Россиянин Петр Ян опустился в рейтинге бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Об этом сообщается на сайте промоушена.

Отечественный спортсмен потерял одну позицию и теперь располагается на 14-м месте. Лидерство в рейтинге захватил австралиец Александр Волкановски, обладающий чемпионским поясом в полулегком весе.

Ранее британский The Independent представил собственный рейтинг спортсменов UFC без учета весовых категорий. Петр Ян вошел в топ-10 и занял седьмое место, обойдя американцев Стипе Миочича (8), Колби Ковингтона (9) и Дастина Порье (10).

9 апреля на UFC 273 Ян уступил Алджамейну Стерлингу в их втором поединке и не сумел вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой завершился победой американца судейским решением.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 16 побед при трех поражениях.

MMA,Александр Волкановски,Колби Ковингтон,Стипе Миочич,
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