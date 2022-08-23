У Ковингтона после нападения Масвидаля проблемы с нервами шеи

«Ходят слухи, что дела Ковингтона очень плохи. У него травма шеи, что-то не так с нервами, из-за чего его шея потеряла подвижность.



И у него снова сломана челюсть — ему сделали операцию, но она прошла неудачно. Сейчас он занимается физиотерапией и вообще не тренируется.



Если все будет хорошо, то он вернется только в марте. Это то, что я слышал. Не знаю, правда ли это, или нет, но я слышал это от людей из его близкого окружения.



В целом, это похоже на правду, и объясняет почему он молчит. Думаю, он будет отсутствовать как минимум до марта следующего года», – сказал Бернс.