Украинский боец UFC провалил допинг-тест

Украинский боец Аскар Можаров провалил допинг-тест после поединка на турнире UFC Fight Night 207. Об этом сообщает MMA Fighting .

В пробе бойца были обнаружены запрещенные вещества — метаболические модуляторы. Спортсмен отстранен до дисциплинарного слушания, которое назначено на сентябрь.

Ранее Можарова обвинили в фальсификации рекордов. Журналисты издания Sherdog выяснили, что украинец выступал под такими именами, как Артур Садков, Артур Шадков и Артур Шадаков. Изначально в статистике спортсмена было указано 25 побед и 7 поражений, хотя на самом деле он одержал 21 победу и потерпел 12 поражений.