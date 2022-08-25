«Саша был в предсмертном состоянии»

Брат Последнего Императора нашёл приют и помощь в Екатеринбурге.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО

На протяжении многих лет Александр Емельяненко остаётся самым громким персонажем российских ММА. Младший брат Фёдора Емельяненко умудрился загубить уникальный природный талант, но всё равно остался звёздным спортсменом. А его алкогольно-уголовные похождения известны даже людям, вовсе не интересующимся спортом. При этом Александр остаётся ещё и максимально харизматичным человеком, никогда не лезущим за словом в карман. Но в последние месяцы за Емельяненко-младшего было очень тревожно.

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После определённого периода, когда Александр вёл здоровый образ жизни, спортсмен снова ударился во все тяжкие. Апофеозом стало знаменитое интервью, где Емельяненко выглядел действительно больным человеком — не связывал слова, плохо соображал и вдобавок был сильно избит. Казалось, что бойца ждёт большая беда, но, к счастью, в Екатеринбурге нашлись люди, которым Александр небезразличен. Емельяненко перевезли на Урал и начали постепенную реабилитацию спортсмена.

Следует отдать должное Саше: несмотря на свою зависимость, он схватился за шанс спастись. Емельяненко выполнял все предписания врачей и даже постепенно вернулся в зал! Сейчас боец постепенно увеличивает нагрузки и всё больше становится похожим на себя прежнего — спаррингует, проводит длительные тренировки и очень много бегает. Все, кто переживает за Александра, надеются, что боец не сорвётся с правильного пути. Знаменитый Иван Штырков рассказал, как чувствует себя Емельяненко сейчас.

«Вы же понимаете, из какого состояния Александра вывели не так давно. И то, что сейчас он делает, и то, какой образ жизни ведёт — это чудо. И это чудо сделано людьми, которые в него поверили. Потому что состояние, в котором он находился определённый промежуток времени назад, я бы назвал его предсмертным. Потому что если человек не может встать с кровати по причине алкогольного опьянения и его пагубных влияний, то это состояние при смерти, инвалида. А сейчас человек спаррингует, двигается.

Но это нельзя назвать полной реабилитацией или полным возвращением к тому самому Александру Емельяненко. К той форме, которую мы у него видели в АСА, в RCC. Конечно, человек почти год был в запое. Хорошо, что нашлись люди, которые пошли навстречу Саше. И дай бог, если условный бой со Шлеменко будет для Емельяненко мотивацией и мы продлим эту мотивацию как можно дольше. Сейчас у Александра немного другие задачи в жизни. Естественно, что он старается себя замотивировать боями. И это круто.

Нет такого, что сейчас Саша поднял руки и начал двигаться, уворачиваться, как Тайсон. Но он бьёт, попадает, проводит полуторачасовые тренировки, бегает кроссы и качается. Держит себя в форме — вы бы видели её сейчас. Он молодец. Но это и благодаря людям, которые в него поверили. Пусть Саша будет хотя бы достойным членом общества. Будет драться с теми, кто даёт ему поединки. И больше не пьёт. Этого будет достаточно, я считаю», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Мало того, Александру готовы даже предложить бой в лиге RCC! Если Емельяненко продолжит держать себя в руках, после сентябрьского боя с Вячеславом Дациком брат Последнего Императора может пережить в Екатеринбурге ещё и спортивный ренессанс. Об этом рассказал исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко.

«Есть ли вероятность, что Емельяненко будет драться в RCC? Есть. Я каждый день нахожусь в зале и вижу Сашу. Он занимается дважды в день. В высоком темпе, наравне с другими членами команды. Он выкладывает себя полностью. Так почему нет? Может, это не второй шанс уже, десятый. Но если этот шанс поможет ему вернуться в нормальную среду? Может, он уже в этом году сможет подраться в RCC. Мы с ним общаемся, есть большие шансы на это».