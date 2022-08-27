Хабиб прокомментировал возможность появления Люка Рокхолда в Eagle FC

«Я не думаю, что Рокхолду есть смысл драться. Он был чемпионом в Strikeforce, был чемпионом UFC. Ему здесь нечего доказывать, я считаю, что ему больше не нужно драться, поэтому ждать в Eagle FC его не стоит», — сказал Нурмагомедова в интервью для Red Corner MMA.