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2 часа назад

Хабиб ответил, почему не подпишет в свою лигу Люка Рокхолда

Чемпионат.comиещё 2

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов исключил появление американца Люка Рокхолда в своём промоушене Eagle FC.

Хабиб прокомментировал возможность появления Люка Рокхолда в Eagle FC
Фото: www.championat.com/www.championat.com/

«Я не думаю, что Рокхолду есть смысл драться. Он был чемпионом в Strikeforce, был чемпионом UFC. Ему здесь нечего доказывать, я считаю, что ему больше не нужно драться, поэтому ждать в Eagle FC его не стоит», — сказал Нурмагомедова в интервью для Red Corner MMA.

Бывший чемпион среднего веса UFC Люк Рокхолда принял решение закончить карьеру бойца ММА после поражения от Пауло Косты в со-главном бою турнира UFC 278 27 августа 2022 года. Для Люка Рокхолда это был первый бой после трёхлетнего перерыва.

В Eagle FC выступают несколько бывших бойцов UFC. В частности, это Кевин Ли, Рашад Эванс и Джуниор дос Сантос.

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