Российский боец Максим Гришин узнал имя следующего соперника в UFC

Российский боец Максим Гришин, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, в следующем поединке может сразиться с представителем Бразилии Фелипе Линсом. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Рафаэль Мариньо.

Гришин в последнем поединке, который состоялся в феврале этого года, встречался с американцем Уилльямом Найтом и одолел его единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27. До этого Максим в последний раз выходил в октагон в феврале 2021 года, проиграв Дастину Джейкоби единогласным решением судей. Что касается Линса, то он в последнем поединке встречался с представителем Польши Марчином Прачнио и победил его единогласным решением судей.