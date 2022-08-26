Мамиашвили высказался об отстранении российских борцов

Отстранение российских борцов от участия в международных соревнованиях – это беспрецедентное нарушение прав человека, заявил глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили. Об этом пишет «Матч ТВ».
По его мнению, после такого решения «смешно говорить о каких-то правах». Он также вспомнил Олимпийские игры-1936, когда Адольф Гитлер допустил всех спортсменов.
«Люди посвятили тяжелейшей, изнурительной работе лучшую часть жизни. Не в последнюю очередь ради мировых и олимпийских перспектив. А им указали на дверь, да еще в жестокой и неправовой форме. Гитлер на Олимпиаду 1936 года допустил всех спортсменов. Гитлер! Абсолютное зло оказалось более толерантным, чем те, кто выкинул сейчас Россию. Как тогда это воспринимать?» — сказал Мамиашвили.
Ранее стало известно, что борцы из сборной РФ не смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Белграде.
По мнению трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, престиж и зрелищность мировых турниров упадут из-за отстранения российских борцов. Он также отметил, что сами спортсмены, которые отдали всю жизнь спорту, потеряли возможность проявить себя на важном старте.