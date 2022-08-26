Мамиашвили высказался об отстранении российских борцов

«Люди посвятили тяжелейшей, изнурительной работе лучшую часть жизни. Не в последнюю очередь ради мировых и олимпийских перспектив. А им указали на дверь, да еще в жестокой и неправовой форме. Гитлер на Олимпиаду 1936 года допустил всех спортсменов. Гитлер! Абсолютное зло оказалось более толерантным, чем те, кто выкинул сейчас Россию. Как тогда это воспринимать?» — сказал Мамиашвили.