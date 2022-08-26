UFC расстался с квартетом бойцов: среди них экс-чемпион

После крупномасштабного турнира UFC 278, который состоялся в ночь с 20 на 21 августа в США, было официально объявлено о расставании промоушена с четырьмя бойцами.

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Наиболее знаковая фигура в списке — экс-чемпион промоушена в среднем весе американец Люк Рокхолд. 37-летний ветеран вернулся на UFC 278 после 3-летней борьбы с травмами, закатил напоследок "Бой вечера" с Пауло Костой, но всё же уступил по очкам, показав абсолютно ужасную функциональную готовность. В послематчевом интервью Люк объявил о завершении карьеры. Его окончательный рекорд в ММА — 16-6; в UFC — 6-5.

В рамках того же UFC 278 неудачу потерпел бразильский "Снайпер" из наилегчайшего веса Франсиско Фигередо (13-5-1). Брат действующего чемпиона UFC в этой категории уступил сабмишеном в первом раунде Амиру Альбази. Это было четвёртое выступление Франсиско в промоушене, после которого его рекорд здесь стал 2-2. На этом и попрощались.

Выступающий в легчайшей категории "Марокканский дьявол" Юссеф Залал (10-5-1) начал карьеру в UFC за здравие, с трёх побед кряду. Но потом всё пошло по наклонной: он потерпел три поражения подряд. Последний бой 13 августа Юссеф свёл вничью, но это не убедило руководство организации в целесообразности продолжения сотрудничества.