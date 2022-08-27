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1 час назад

Боец Шлеменко раскритиковал арбитра после боя с сербом Иличем на турнире в Екатеринбурге

Газета.Ru

Российский боец Александр Шлеменко после поражения от серба Александра Илича на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 12 в Екатеринбурге остался недоволен решением арбитра остановить поединок.

Шлеменко раскритиковал судью после поражения за 21 секунду
Фото: allfight.ruallfight.ru

Напомним, победу в первом раунде одержал Илич, нокаутировавший Шлеменко через 20 секунд после начала первого раунда. Россиянин пропустил удар коленом в голову, после чего рефери принял решение прекратить бой.

«Эпизод с остановкой? Я упал не лицом вниз, я присел на четвереньки. Он начал меня добивать. Добивающие удары я особо не почувствовал. Понятно, когда ты пропускаешь удар, ты чуть-чуть потерян, но ты в сознании. Самое главное, что я был в сознании.

Блин, ну нельзя так останавливать. Да, он меня добивал, но пускай бы тогда добивал. Я к этому готов. Бой остановили слишком рано.

Я сказал, что меня отвлекло. Я готовился на низкого борца, а мне дали длинного ударника, у которого длинные руки и ноги, еще и левша. Я прекрасно знал, что он может по мне попасть, но я смотрел его бой с Матерлой. Там была такая же ситуация, но ему дали возможность вернуться, а мне не дали.

Я даже ни разу не клюнул вперед. Я не говорю, что был в суперсостоянии. Да, он меня пошатнул, но блин, ребята, я же профессиональный боец. Я боец, который будет идти до конца. Самое главное, что я не потерял сознание. Было неудобно, вся подготовка шла по-другому», — приводит слова Шлеменко Sport24.

Сербский боец в своей профессиональной карьере провел 19 поединков, в 14 из которых ему удалось одержать победу. В остальных боях Илич терпел поражение.

Илич нокаутировал Шлеменко за 20 секунд

Это поражение стало для Шлеменко 14-м в карьере. Всего на счету россиянина 75 боев, в 61 из которых он одержал победу. Один поединок признали несостоявшимся.

MMA,Александр Шлеменко,
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