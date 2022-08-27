Шлеменко раскритиковал судью после поражения за 21 секунду

«Эпизод с остановкой? Я упал не лицом вниз, я присел на четвереньки. Он начал меня добивать. Добивающие удары я особо не почувствовал. Понятно, когда ты пропускаешь удар, ты чуть-чуть потерян, но ты в сознании. Самое главное, что я был в сознании.



Блин, ну нельзя так останавливать. Да, он меня добивал, но пускай бы тогда добивал. Я к этому готов. Бой остановили слишком рано.



Я сказал, что меня отвлекло. Я готовился на низкого борца, а мне дали длинного ударника, у которого длинные руки и ноги, еще и левша. Я прекрасно знал, что он может по мне попасть, но я смотрел его бой с Матерлой. Там была такая же ситуация, но ему дали возможность вернуться, а мне не дали.



Я даже ни разу не клюнул вперед. Я не говорю, что был в суперсостоянии. Да, он меня пошатнул, но блин, ребята, я же профессиональный боец. Я боец, который будет идти до конца. Самое главное, что я не потерял сознание. Было неудобно, вся подготовка шла по-другому», — приводит слова Шлеменко Sport24.