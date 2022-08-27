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29 минут назад

Шлеменко выступил с заявлением после поражения за 20 секунд

Майк Габриелян

Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что судья ошибся, присудив ему поражение после технического нокаута от серба Александра Илича. Об этом сообщает РИА Новости.

Шлеменко выступил с заявлением после поражения за 20 секунд
Фото: ТАССТАСС

Накануне Илич нокаутировал Шлеменко через 20 секунд после начала первого раунда. Россиянин пропустил удар коленом в голову. Арбитр решил закончить бой.

«Мне не позволили вернуться. Я не "клевал", не потерял сознание. Бой только начался. Мое мнение - слишком рано остановили», - сказал Шлеменко.

По его словам, он действительно пропустил удар, который не увидел. Но он вполне мог продолжать схватку, поскольку не является новичком и участвовал в 76 профессиональных боях. «Не боюсь идти в рубки» - сказал боец.

Шлеменко даже хотел пообщаться с рефери. У него была мысль сказать ему: «Не лезь!» Но судья не зашел в раздевалку.

Россиянин отметил, что «недонастроился». Он готовился к низкому борцу, а «дали длинного ударника», вдобавок левшу. Рефери же посчитал, что он новичок, которого «сейчас закопают».

Илич нокаутировал Шлеменко за 20 секунд

«Главные бои так не судят. Чувствую себя хорошо. Можете на мне крест поставить, а я на себе крест ставить не собираюсь», - резюмировал спортсмен.

Теперь на счету Шлеменко 61 победа и 14 поражений. Турнир Russian Cagefighting Championship (RCC) 12 прошел в Екатеринбурге.

MMA,Александр Шлеменко,
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