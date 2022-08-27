Шлеменко выступил с заявлением после поражения за 20 секунд

Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что судья ошибся, присудив ему поражение после технического нокаута от серба Александра Илича. Об этом сообщает РИА Новости.

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Накануне Илич нокаутировал Шлеменко через 20 секунд после начала первого раунда. Россиянин пропустил удар коленом в голову. Арбитр решил закончить бой.

«Мне не позволили вернуться. Я не "клевал", не потерял сознание. Бой только начался. Мое мнение - слишком рано остановили», - сказал Шлеменко.

По его словам, он действительно пропустил удар, который не увидел. Но он вполне мог продолжать схватку, поскольку не является новичком и участвовал в 76 профессиональных боях. «Не боюсь идти в рубки» - сказал боец.

Шлеменко даже хотел пообщаться с рефери. У него была мысль сказать ему: «Не лезь!» Но судья не зашел в раздевалку.

Россиянин отметил, что «недонастроился». Он готовился к низкому борцу, а «дали длинного ударника», вдобавок левшу. Рефери же посчитал, что он новичок, которого «сейчас закопают».

«Главные бои так не судят. Чувствую себя хорошо. Можете на мне крест поставить, а я на себе крест ставить не собираюсь», - резюмировал спортсмен.