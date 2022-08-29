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2 часа назад

Хабиб рассказал о спаррингах Махачева с чемпионом UFC Эдвардсом

Чемпионат.comиещё 1

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о вероятности перехода своего друга, бойца UFC Ислама Махачева, выступающего в лёгкой весовой категории, в полусредний вес. По словам Хабиба, несколько лет назад Махачев хорошо проявлял себя, спаррингуя с новым чемпионом UFC в полусреднем весе, британцем Леоном Эдвардсом.

Хабиб рассказал о спаррингах Махачева с чемпионом UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Переход Махачева в полусредний вес? Об этом рано говорить. Он сам ещё чемпионом не стал. Но если он выиграет и пару раз защитит титул, думаю, можно было бы. Когда Ислам в хорошей форме, то весит 81. Драться в 77? Не знаю. Но вот с тем же Леоном Эдвардсом они в 2015-2016 годах очень много работали. Как работали? Всё, что происходит в зале, остаётся в зале, но тогда Ислам очень хорошо себя проявлял», — сказал Хабиб на канале Red Corner MMA в YouTube.

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