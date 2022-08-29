Хабиб рассказал о спаррингах Махачева с чемпионом UFC

«Переход Махачева в полусредний вес? Об этом рано говорить. Он сам ещё чемпионом не стал. Но если он выиграет и пару раз защитит титул, думаю, можно было бы. Когда Ислам в хорошей форме, то весит 81. Драться в 77? Не знаю. Но вот с тем же Леоном Эдвардсом они в 2015-2016 годах очень много работали. Как работали? Всё, что происходит в зале, остаётся в зале, но тогда Ислам очень хорошо себя проявлял», — сказал Хабиб на канале Red Corner MMA в YouTube.