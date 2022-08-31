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1 час назад

Украинец бегал от россиянина и не хотел драться. Его освистали зрители

Чемпионат.com

Артём Шокало получил травму, но, похоже, этого никто не понял.

Украинец бегал от россиянина и не хотел драться. Его освистали
Фото: VK.COM/FIGHTNIGHTSOFFICIALVK.COM/FIGHTNIGHTSOFFICIAL

Вечером 3 сентября в Париже, Франция, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Сириль Ган встретится с Таем Туйвасой. В мейн-карде также пройдёт поединок Романа Копылова и Алессио Ди Кирико. Россиянин сразится с соперником из Италии после двух поражений подряд.

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В UFC Копылов подписался непобеждённым бойцом. Бóльшая часть его карьеры прошла в Fight Nights, где Роман был чемпионом в среднем весе и один раз защитил пояс. На старте у Копылова случались необычные поединки, один из таких – бой против Артёма Шокало, который стал для Романа третьим в профессиональной карьере. 26-летний Копылов считался фаворитом в поединке против украинца, который лишь на два года старше его, но на тот момент провёл на 39 боёв больше и шёл с рекордом 22-19.

В течение первых двух раундов Копылов перестреливал Шокало в стойке и успешно уходил от проходов в ноги. Роман уверенно забрал две пятиминутки и на третью вышел практически победителем – украинскому бойцу для победы необходимо было финишировать соперника.

В первые минуты третьего раунда Шокало действительно был настроен на досрочку. Артём пробовал нестандартные удары, но класса не хватало, чтобы поймать Копылова. Когда украинец понял, что в стойке одолеть оппонента не выйдет, он снова кинулся в ноги за тейкдауном, но получилось ужасно – Копылов без труда отпрыгнул, а Шокало неудачно приземлился на канвас. Вероятно, Артём получил травму, однако бой продолжился. Украинец сбавил обороты и несколько раз предлагал сопернику устроить заварушку в партере – после очередного отказа Шокало уже не хотел вставать и сделал это только по настоянию рефери.

Бойца из Харькова громко освистывали зрители, а сам он бегал от соперника и уже мечтал о том, чтобы бой поскорее закончился. Когда судья Дмитрий Валуевич поднял Шокало на ноги, боец повернулся к Копылову спиной и не сразу понял, что поединок продолжается. В конце концов, после нескольких ударов Романа украинец упал на канвас и фактически сдался – было видно, что у Артёма действительно не всё в порядке с ногой.

Копылов заработал досрочную, но непростую победу, а Шокало продолжил путешествовать по промоушенам. В карьере украинского джорнимена случались поражения от таких знаменитых бойцов, как Муслим Салихов, Магомед Магомедкеримов и Николай Алексахин. А вот побеждал он только неизвестных ребят. Последний бой Шокало состоялся два года назад. Похоже, Артём закончил с ММА – причём с красивым рекордом 26-26, если верить Tapology.

MMA,Муслим Салихов,
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