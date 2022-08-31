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58 минут назад

Бой Стрикленда и Канноньера 15 октября отменен из-за травмы Шона

Sports.ru

Средневес UFC Шон Стрикленд снялся с боя против Джареда Канноньера из-за травмы пальца.

Бой Стрикленда и Канноньера 15 октября отменен
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поединок должен был состояться 15 октября на UFC Fight Night 212 в Лас-Вегасе. Американец сообщил, что планирует провести небольшую процедуру по восстановлению пальца.

В последнем поединке Стрикленд проиграл нокаутом в первом раунде Алексу Перейре. Канноньер в июле единогласным решением судей проиграл Исраэлю Адесанье.

Шон Стрикленд: «Адесанья будет прыгать вокруг Перейры все пять раундов и переиграет его по очкам»

Боец UFC признался, что был неонацистом. В школе рисовал на теле свастики, а испортили – дедушка-расист и известный фильм

MMA,Алекс Перейра,
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