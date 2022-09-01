Российский боец UFC назвал сумму дохода для комфортной жизни

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Роман Копылов назвал сумму ежемесячного дохода, который нужен ему для комфортной жизни. Его слова приводит «РБК Спорт».

Фото: Страница Романа Копылова во «ВКонтакте» Страница Романа Копылова во «ВКонтакте»

«Думаю, что одного миллиона [рублей] вполне хватит в месяц. Безусловно, я также помогаю родителям и отправляю им часть своего дохода», — рассказал спортсмен.

Следующий бой Копылов проведет на турнире UFC Fight Night 209 в Париже с итальянцем Алессио Ди Кирико.

В 2021 году издание South China Morning Post опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых бойцов смешанного стиля (ММА) за всю историю. Его возглавил ирландец Конор Макгрегор, а на втором месте расположился россиянин Хабиб Нурмагомедов.