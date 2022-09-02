Российский боец ММА набросился на зрителей после поражения

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Карапетян устроил драку со зрителями после поражения в финальном поединке турнира SUMMER SERIES. Видео опубликовано на странице Siberian Fighting League во «ВКонтакте» .

После завершения боя спортсмен давал интервью, во время которого один из зрителей выкрикнул оскорбление в его адрес. После этого Карапетян покинул пределы октагона и набросился на зрителя. Драка был прервана сотрудниками охраны.