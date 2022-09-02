Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
39 минут назад

Российский боец ММА набросился на зрителей после поражения

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Карапетян устроил драку со зрителями после поражения в финальном поединке турнира SUMMER SERIES. Видео опубликовано на странице Siberian Fighting League во «ВКонтакте».

Российский боец ММА набросился на зрителей после поражения
Фото:  vk.com/strelkabrn vk.com/strelkabrn

После завершения боя спортсмен давал интервью, во время которого один из зрителей выкрикнул оскорбление в его адрес. После этого Карапетян покинул пределы октагона и набросился на зрителя. Драка был прервана сотрудниками охраны.

Турнир SUMMER SERIES прошел в Новосибирске. 29-летний Карапетян уступил 21-летнему соотечественнику Туголбаю уулу Бекжану.

В январе боксер Максим Щербаков по прозвищу Топор избил бывшего тренера Альберта Кармазяна. Инцидент произошел после поражения Щербакова техническим нокаутом в поединке с Максимом Новоселовым. В результате конфликта боксер получил перелом носа и сотрясение мозга.

MMA,Максим Новоселов,Александр Карапетян,Максим Щербаков,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители